Более 90% немецких бизнесменов выступили за отказ от санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство представителей немецкого бизнеса считают необходимым отмену европейских санкций в отношении России. Это следует из опубликованного в среду, 23 июня, опроса по деловому климату, проведенного в мае и июне текущего года среди 1000 компаний—членов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Согласно приведенным данным, 33% представителей немецкого бизнеса полагают, что санкции необходимо отменить незамедлительно, а 60% опрошенных - свернуть постепенно, и только 5% опрошенных высказались за сохранение ограничений, а 3% - за их ужесточение. При этом подавляющее большинство компаний Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2» и ожидают от немецкого правительства обеспечения завершения его строительства и введение в эксплуатацию, а 97% ожидают четкой позиции немецкого правительства по данному вопросу.

Кроме того, большинство представителей немецкого бизнеса в России удовлетворены текущим состоянием собственных дел. При этом уровень удовлетворенности выше результатов опроса, опубликованного в июне прошлого года.

Так, 52% опрошенных назвали состояние своего бизнеса как хорошее (в прошлом году таких было того 26%), 31% оценивают положение дел как удовлетворительное (в 2020 году - 39%) и 12% - как очень хорошее (в 2020 году - 7%). При этом только 5% респондентов сообщили о плохом состоянии дел (в 2020 году - 25%), и ни одна из компаний не назвала свое положение очень плохим (в 2020 году - 3%).

Многие представители немецкого бизнеса также заявили о намерении увеличить численность своих сотрудников (51%), почти половина респондентов собирается в ближайший год совершить в России крупные инвестиции. Общий объем инвестиций, планируемых опрошенными бизнесменами в течение ближайших 12 месяцев, составляет 840 млн евро.

«С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов»,— сообщили в палате.