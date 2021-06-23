В Индии заявили о «моментальной» заразности нового штамма "дельта-плюс". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии заявили о моментальной заразности нового штамма коронавируса "дельта-плюс". Об этом заявил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия.

Он отметил, что достаточно просто пройти мимо больного человека без маски, чтобы заразиться. Но по его мнению, чтобы избежать этого нужно соблюдать все меры безопасности.

"Специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 изучают его (штамм "дельта-плюс". — Прим. ред.), и мы узнаем, насколько эффективны вакцины против него", — цитирует учёного портал India Today.

"Дельта-плюс" - штамм коронавирусной инфекции, который в последнее время вызывает сильное опасение у ученых. Они отмечают, что штамм продолжает мутировать, вызывая различные непредсказуемые последствия. В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении "дельта-плюс". В нем проявилась мутация K417N в S-белке, что может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Всего в Индии зафиксировали 22 случая заражения этим штаммом.