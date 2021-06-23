Кремль: на федеральном уровне локдаун не планируется

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На федеральном уровне локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о том, обсуждается ли вопрос о введении локдауна на федеральном уровне.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-то из российских регионов на сегодняшний день планировали вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

Говоря о том, какого мнения придерживаются в Кремле относительно необходимости ввести более жесткие меры вплоть до локдауна из-за ситуации с коронавирусом, Песков заявил, что в данном случае «совершенно не важно», что считают в Кремле. По его словам, важно, какие решения принимает в рамках своих доступных полномочий регион.

«Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», - добавил он.