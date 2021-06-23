Вологжанам дадут выходной для вакцинации от COVID-19

Такое решение принял губернатор области Олег Кувшинников на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. Глава региона отметил, что у людей должна быть возможность вакцинироваться в удобное для них время.

«Предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендую ввести выходной день для сотрудников, которые хотят привиться от COVID-19. Выходной день нужно сделать и для государственных гражданских служащих», – заявил Олег Кувшинников.

К слову, в Вологодской области уже дважды за месяц ужесточали снятые ранее ограничения. Это сделали из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, объяснил на заседании оперштаба Олег Кувшинников. Так, на месяц, с 28 июня по 30 июля, закрываются кинотеатры и театры, запрещены концерты и любые массовые мероприятия, спортивные соревнования пройдут без зрителей.

До 30 июля работодателям рекомендовали перевести на «дистанционку» уже 50% работников, ранее было 30%, сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

«С начала июня мы фиксируем взрывной рост заболеваемости, ежедневный прирост числа заболевших вырос в 1,6 раза.Число госпитализированных выросло в три раза – с 283 человек на начало июня до 913 человек на сегодня. Число тяжелобольных выросло более чем в два раза с начала июня. Никогда динамика не была столь резкой», – привел неутешительные данные Олег Кувшинников.

С 19 июня ежедневно регистрируется более 60 вновь заболевших, 23 июня выявлено уже 70 человек.