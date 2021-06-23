Песков: Угроза распространения коронавируса превышает новые ограничительные меры

Песков заявил, что угроза распространения коронавируса превышает новые ограничительные меры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал введение новых ограничительных мер в связи с усугубившейся эпидемиологической ситуацией. Он отметил, что опасность распространения инфекции пока что перевешивает введенные меры сдерживания.

«Логистические трудности будут возникать. Каждый регион будет принимать меры. Но угроза коронавируса все эти затруднения перевешивает. Главное — это безопасность, здоровье людей, поэтому принимаются такие меры», — сказал Песков журналистам, отметив, что в поликлиниках столицы ПЦР-тестирование можно пройти бесплатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд новых ограничений из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом в столице. Они коснулись мест общественного питания и массовых мероприятий. Посетить рестораны и кафе теперь смогут лишь те горожане, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел им в последние полгода. Временный запрет введен и на концерты, уличные праздники и подобные мероприятия, посещаемость которых превышает 500 человек.