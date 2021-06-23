Военные США во время учений на Аляске отрабатывали массированный удар по России

Американская армия во время учений отрабатывала массированный удар по России Фото: REUTERS

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил, что в ходе майских военных учений Соединенные Штаты Америки отрабатывали массивные удары по России.

- В ходе учения "Нозерн эдж" (привлекались 15 тыс. военнослужащих) в мае этого года на Аляске американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против "Арктического государства" (подразумевалась Россия). Решались конкретные задачи по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов, прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа, ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов, — сказал Костюков.

Он добавил, что США увеличили количество учений, которые носят "ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер".

Напомним, член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает, что предстоящие учения НАТО Sea Breeze в Черном море являются частью курса на дальнейшую милитаризацию Украины. Цеков отметил, что Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно. По его словам, эти учения направлены против России и Черноморского флота.