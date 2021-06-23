Ученые сообщили о последствии коронавируса, встречающемся только у мужчин

Американские ученые обнаружили, что коронавирус поражает семенники мужчин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Техасского университета сообщили, что коронавирусная инфекция может поражать семенники мужчин. Это выяснили после опытов над хомяками.

В исследовании специалистов говорится, что некоторые заболевшие коронавирусом мужчины жаловались на боли в области паха, а также сообщали о снижении уровня тестостерона.

Ученые обнаружили коронавирус в семенниках всех инфицированных хомяков, однако позже его концентрация снизилась. Специалисты полагают, что то же самое может наблюдаться у болеющих инфекцией в ходе легкого и среднего течения болезни.

- Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем, — сказал один из авторов исследования.

В 2020 году ученые из Ливерпуля нашли новый симптом коронавируса. Согласно их исследованию, COVID-19 может сопровождаться признаками острого панкреатита. Специалисты отмечают, что в основном это касается молодых мужчин, страдающих ожирением. Кроме COVID-19 у них было выявлено высокое содержание сахара и холестерина в крови. Это говорит о воспалении поджелудочной железы, то есть панкреатите.