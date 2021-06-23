Более трети немецких компаний назвали "Северный поток - 2" незаменимым для экономики Германии Фото: REUTERS

Большинство немецких компаний, работающих в России, поддерживают проект газопровода «Северный поток – 2». Более трети назвали данный трубопровод незаменим для экономики Германии. Это следует из опубликованного опроса по деловому климату, проведенного в мае и июне текущего года среди 1000 компаний-членов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Больше половины опрошенных (60%) назвали «Северный поток – 2» важным газопроводом, треть (32%) считают его совершенно необходим. Кроме того, абсолютное большинство (97%) ожидают, что немецкое правительство займет однозначную позицию относительно данного проекта и добьется завершения строительства трубопровода, несмотря на «встречный ветер» со стороны США и «сопротивление в Восточной Европе», сообщил президент палаты и глава австрийской OMV Райнер Зеле.

В исследовании также отмечается, что 33% опрошенных полагают, что «Северный поток – 2» незаменим для обеспечения энергоснабжения, и только 7% заявили, что в этом газопроводе нет необходимости в связи с переходом Германии на возобновляемые источники энергии.

Как писал сайт kp.ru, результаты данного опроса также показали, что более 90% немецких бизнесменов выступили за отказ от санкций против России, и большинство компаний Германий собираются увеличивать свои инвестиции.