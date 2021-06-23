Центр "Вектор": Мутации коронавируса "дельта плюс" в России сейчас нет

В центре "Вектор" сообщили, что мутации коронавируса "дельта плюс" в России сейчас нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГНЦ "Вектор" сообщил, что сейчас мутации коронавирусной инфекции "дельта плюс" в России нет. Его эпидемический потенциал еще предстоит оценить.

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в постоянном режиме изучает вирусный пейзаж и анализирует данные о возникающих разновидностях нового коронавируса в мире. В настоящее время вариант "дельта плюс" в Российской Федерации не зафиксирован и неизвестно, какое место данная разновидность займет среди других циркулирующих вариантов, — цитирует сообщение центра РИА Новости.

При оценке эпидемического потенциала мутации будут учитывать скорость передачи, влияние на тяжесть болезни и реакцию на антитела переболевших или привитых.

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил о моментальной заразности нового штамма коронавируса "дельта плюс". Он отметил, что достаточно просто пройти мимо больного человека без маски, чтобы заразиться. По его мнению, чтобы избежать этого нужно соблюдать все меры безопасности.