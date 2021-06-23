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Здоровье23 июня 2021 14:53

"Вектор": Говорить о появлении московской мутации коронавируса пока сложно

Ученые считают, что отслеживание специфики болезни дает возможность корректировки мер по сдерживанию инфекции
Анастасия РЫШКОВА
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В центре "Вектор" подчеркнули, что московский штамм - это "по большей части условный и гипотетический феномен".

В центре "Вектор" подчеркнули, что московский штамм - это "по большей части условный и гипотетический феномен".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре "Вектор" Роспотребнадзора прокомментировали вероятность появления и распространения специфической московской мутации коронавируса.

"В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами", - говорится в сообщении центра, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В "Векторе" подчеркнули, что так называемый московский штамм - это "по большей части условный и гипотетический феномен". Ученые отмечают, что вирус может иметь ту или иную местную генетическую специфику, обусловленную какими-то точечными заменами. Также они считают, что отслеживание этой специфики дает возможность корректировки мер по сдерживанию инфекции.

О возможном появлении в столице специфических штаммов коронавируса рассказал замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.