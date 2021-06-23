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Общество23 июня 2021 14:52

Cовфед одобрил закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Закон распространяется на IT-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Cовфед одобрил закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Cовфед одобрил закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 23 июня, Совфед одобрил закон, обязывающий иностранные IT-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, открывать свои филиалы в России.

Как писал сайт kp.ru, согласно предложенным поправкам, владельцы таких IT-гигантов информационных ресурсов для работы на территории России должны будут создать свои представительства или учредить российские юридические лица, которые будут представлять каналы взаимодействия российских регуляторов с ними в РФ. Данная обязанность также будет распростереться на провайдеров хостинга, организаторов распространения информации в Сети и операторов рекламных систем.

Напомним, в комиссии правительства по законопроектной деятельности закон назвали , актуальным на фоне участившихся случаев неисполнения сервисами иностранных IT-компаний требований российского законодательства.