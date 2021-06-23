Рябков заявил, что результаты саммита Путина и Байдена будут ясны через несколько месяцев

Сергей Рябков заявил, что результаты саммита Владимира Путина и Джо Байдена будут ясны через несколько месяцев Фото: REUTERS

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что для понимания результатов саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена потребуется несколько месяцев.

- Сам тон (саммита) был достаточно деловым, прагматичным и приземленным. Лидеры обеих стран смогли донести свои мысли до мировой общественности после саммита таким образом, чтобы сохранить дух основных результатов. Мне кажется, потребуется несколько месяцев, чтобы с какой-то долей уверенности можно было бы сказать, привел ли саммит к кардинальным изменениям в широком смысле слова, — сказал он.

Рябков также сообщил, что Соединенные Штаты не отвечают на запросы России предоставить информацию по кибератакам на граждан и предприятия РФ, осуществляемых на американской территории.

Ранее Рябков рассказал, что в ближайшее время Россия и США начнут диалог по стратегической безопасности, на первом этапе переговоров Москва предложила обсудить взаимные озабоченности. Россия готова приступить к диалогу "энергично и без промедлений". На следующем этапе переговоров стороны могут определить пути решения проблем "на взаимоприемлемой основе", сказал он.