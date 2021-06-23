Путин поручил Хуснуллину оценить ущерб в рамках ликвидации последствий ливней в Крыму Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину подключиться к оценке ущерба и восстановительным работам в рамках ликвидации последствий ливней в Крыму. Об этом глава государства сказал в ходе совещания в среду, 23 июня.

- Сегодня утром я говорил с Маратом Шакирзяновичем, просил его тоже подключиться к работе, к оценке ущерба от подтоплений, а также организации последующей работы по восстановлению объектов, которые нуждаются в ремонте, - сообщил Владимир Путин, обращаясь к главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер сегодня также поручил главе Минобороны страны Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней на полуострове. Вице-премьеру Татьяне Голиковой Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения нормальной эпидемиологической обстановки после наводнений в Крыму.