Голикова: почти 17 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса

Татьяна Голикова сообщила, что почти 17 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян получили оба компонента препарата от коронавирусной инфекции.

- По состоянию на сегодняшний день вакцинировано 20,7 миллиона человек первым компонентом, оба компонента получили 16,7 миллиона, — сказала она.

Голикова отметила, что российские вакцины обеспечивают защиту от коронавируса, и даже в случае заражения болезнь привившегося протекает в легкой форме.

- За последнюю неделю у нас возросла смертность на 21,3%. У нас существенно возросла нагрузка на медработников. Соблюдение всех правил имеет важное значение для преодоления ситуации, — сказала Голикова.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что в России пока что не было зарегистрировано случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "дельта плюс". По ее словам, индийский штамм заболевания в настоящее время наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях.