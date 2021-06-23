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Здоровье23 июня 2021 15:34

Голикова: почти 17 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса

Первую прививку сделали 20,7 миллиона человек
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Татьяна Голикова сообщила, что почти 17 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса

Татьяна Голикова сообщила, что почти 17 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян получили оба компонента препарата от коронавирусной инфекции.

- По состоянию на сегодняшний день вакцинировано 20,7 миллиона человек первым компонентом, оба компонента получили 16,7 миллиона, — сказала она.

Голикова отметила, что российские вакцины обеспечивают защиту от коронавируса, и даже в случае заражения болезнь привившегося протекает в легкой форме.

- За последнюю неделю у нас возросла смертность на 21,3%. У нас существенно возросла нагрузка на медработников. Соблюдение всех правил имеет важное значение для преодоления ситуации, — сказала Голикова.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что в России пока что не было зарегистрировано случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "дельта плюс". По ее словам, индийский штамм заболевания в настоящее время наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях.