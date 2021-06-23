Татьяна Голикова призвала россиян сделать хотя бы одну прививку перед выездом за границу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала российских туристов получить хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции перед выездом за границу.

- Мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку. Хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины, которую они выберут для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью, — сказала она.

Также Голикова отметила, что поездка за границу является "личным риском" россиян, так как у других стран нет обязательств лечить заразившихся туристов.

Ранее Голикова рассказала, что почти 17 миллионов россиян получили оба компонента вакцины. Еще 20,7 млн полностью вакцинировались. Она отметила, что российские вакцины обеспечивают защиту от коронавируса, и даже в случае заражения болезнь привившегося протекает в легкой форме.