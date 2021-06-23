Минобрнауки сообщило, что новый учебный год в вузах начнется с 1 сентября 2021 года

В Минобрнауки рассказали, что новый учебный год в вузах начнется с 1 сентября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что новый учебный год в вузах начнется с 1 сентября 2021 года. Решение о формате обучения будет принято в августе.

- Предстоящий учебный год во всех вузах страны планируем начать 1 сентября. Вместе с тем окончательное решение о формате начала учебного года будет приниматься с учетом фактически складывающейся эпидемиологической обстановки и мнения специалистов в августе текущего года, — сказал министр на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Фальков заявил, что вакцинация студентов российских университетов от коронавирусной инфекции является добровольной. В ходе заседания коллегии об итогах деятельности Минобрнауки за прошедший год особое внимание было уделено вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. Фальков заявил, что COVID-19 еще не побежден, указав на рост числа заболевших во многих регионах.