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Общество23 июня 2021 16:23

Экономист оценил предложение ввести «многодетный» капитал

Эксперт отметил, что инициативу вполне реализуема
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Экономист назвал вполне реализуемым предложение ввести «многодетный» капитал

Экономист назвал вполне реализуемым предложение ввести «многодетный» капитал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал инициативу выплачивать российским семьям «многодетный» капитал. По мнению эксперта, реализовать такую инициативу будет не сложно.

«Я думаю, что реализуемо оно (предложение — прим. ред.) вполне, потому что речь идет о 100 тыс. на семью и те семьи, которых это коснётся, конечно, воспримут это с одобрением и с энтузиазмом. Но я бы хотел обратить внимание на то, что нам надо совершенно четко определить, что такое многодетная семья. Для того чтобы назначать дополнительные финансовые выплаты, как в данном случае, может быть, как следует стоит подумать над общим доходом семьи и общим материальным положением», - цитирует экономиста RT.

Беляев добавил, что для реализации инициативы необходимо будет заранее проработать ряд параметров, к примеру, установить понятие, что такое многодетная семья, определить доход на одного человека в этой семье и порог, с которого надо начинать помощь.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент и ввести так называемый «многодетный» капитал, размер которого по всей стране составлял бы 100 тысяч рублей.

«Мы искренне рассчитываем, что обращение найдет поддержку. У нас сейчас демографический кризис идет, и только через стимулирование многодетности мы можем надеяться на то, что мы выберемся из демографической ямы», — прокомментировала свое предложение Волынец телеканалу «360».