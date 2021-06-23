Дмитрий Кулеба назвал инцидент с британским эсминцем провокацией со стороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что инцидент с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании является провокацией со стороны России.

- Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам, — написал он у себя в Twitter.

Кулеба считает, что инцидент является поводом для обновления взаимодействия Украины и Североатлантического альянса в Черном море.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. в 11:52 британский эсминец пересек государственную границу РФ в северо-западной части Черного моря. Он был предварительно предупрежден о том, что после нарушения границы будет открыт огонь. Команда британского судна проигнорировала предупреждение. После чего российский корабль и истребитель выполнили предупредительную стрельбу.