В Краснодарском крае стартовала уборочная кампания

«Аграрии начали сбор озимых культур с площади 1,9 млн гектаров, - губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о планах на урожай 2021 года. - В этом году планируем получить примерно 11 млн тонн зерна без кукурузы и риса. Ежегодные успехи в селекции и передовые технологии возделывания позволяют рассчитывать, что это будет высококачественное продовольственное зерно, востребованное на отечественном и зарубежном рынках».

Глава региона отметил, что завершить уборку озимых культур планируют в течение двух недель. Для этого в регионе заранее подготовили всю сельскохозяйственную технику. Всего более 40 тысяч единиц. Особое внимание уделили зерноочистительному и сушильному оборудованию на случай дождей.

Хранить зерно будут в 44 хлебоприемных предприятиях. Они способны единовременно вместить 4,3 млн тонн. Еще порядка 8,2 млн тонн могут принять сельхозпроизводители, в том числе и фермерские хозяйства.

В 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса края направили более 8 млрд рублей. Средства выделили, в том числе, на возмещение части затрат производителям муки при условии сохранения цен на хлебобулочные изделия. Предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсируют расходы на реализацию продукции. Также аграрии впервые получат субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, включая рис.

Напомним, в 2020 году аграрии России собрали более 130 млн тонн зерновых – это лучший результат за последние шесть лет. При этом вклад Кубани – 12,5 млн тонн. Собрав этот урожай, вопреки заморозкам, засухе, пандемии коронавируса, сельскохозяйственные предприятия сделали невозможное, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.