Еврейский конгресс раскритиковал слова Егора Бероева о вакцинации

Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер раскритиковал Егора Бероева за слова об обязательной вакцинации. Он выразил готовность лично провести актеру экскурсию по связанным с Холокостом местам в Москве, чтобы объяснить ему разницу между массовым уничтожением евреев и ограничениями для непривитых от коронавируса.

Накануне актер Егор Бероев выступил на вручении наград ТЭФИ с речью в поддержку граждан, которые не сделали прививку, заявив, что они якобы могут подвергаться дискриминации. На лацкан пиджака он прикрепил желтую шестиконечную звезду.

- Если он считает, что люди, которые не привились, находятся в состоянии преследуемых, это значит, что он вообще не понимает, что происходит в мире. Потери от пандемии сопоставимы с военными, но с трагедией Холокоста для еврейского народа они несравнимы. Евреев было 15 миллионов, уничтожено шесть. Сегодня мир с многомиллиардным населением потерял во время пандемии несколько миллионов человек. Надо показать эти числа Бероеву, чтобы он понимал разницу масштаба Холокоста и ситуацию с пандемией, - сказал Юрий Каннер в интервью РИА Новости.

Президент Российского еврейского конгресса выразил обеспокоенность масштабами антипрививочного движения на территории РФ. Он подчеркнул, что ограничения для непривитых помогают добиться роста числа вакцинаций и достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.