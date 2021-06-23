Игорь Артамонов провёл совещание по улучшению инвестиционного климата

Фото: липецкаяобласть.рф

Глава области Игорь Артамонов рассказал, что одним из первых «зелёную экономику» будет развивать в области холдинг «Новотранс».

Соглашение об этом было подписано на Петербургском экономическом форуме. В недалёком будущем на территории Липецкой свободной экономической зоны построят машиностроительное предприятие. Выбросы в атмосферу с учётом современных систем газоочистки будут здесь в рамках европейских норм, а по некоторым показателям даже лучше. Большая часть отходов пойдёт на вторичное использование. В нынешнем году завершится проектирование завода и начнётся строительство.

«Мы хотим стать регионом, в котором всё производство отвечает «зелёным» принципам, – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. – Мы начинаем перестраивать региональную законодательную базу, что позволит стимулировать открытие предприятий, развивающих «зелёную экономику. Кроме того, планируем создавать и местные производства, которые будут поставлять необходимую продукцию крупным инвесторам».

В отношении подготовки рабочих кадров для современных предприятий Игорь Артамонов проявил озабоченность в связи с дефицитом высокооплачиваемых специалистов на ряде инновационных производств. Поэтому в регионе будет проведена основательная работа по переобучению персонала.

«Современным инвесторам нужны квалифицированные специалисты. Мы должны таких обучать и рекомендовать компаниям. Это важно и для самих работников, которые низкооплачиваемую работу смогут поменять на труд с хорошим доходом», – сказал Игорь Артамонов.

В регионе функционирует веб-ресурс «Кадры региона». Здесь предприятия могут оставить запрос на определённых специалистов. Со стороны властей предоставляется информация о том, какие работники в настоящее время занимаются поиском соответствующей вакансии и есть ли возможность подготовки запрашиваемого специалиста. Запрос на подготовку работника поступит в профильные учебные заведения.