Экономист прокомментировал слова главы ФРС США об отказе России и КНР от доллара

Экономист раскритиковал слова главы ФРС США об отказе России и Китая от доллара Фото: REUTERS

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал слова главы ФРС США Джера Пауэлла о том, что Вашингтон даже не почувствует, если Россия и Китай откажутся от доллара. По мнению Пауэлла, доллар является мировой резервной валютой, и на финансовом рынке конкурентов у него нет.

«Здесь уже ошибочно то, что термин «мировая резервная валюта» закреплён не только за долларом США. К этому термину общепризнанно принадлежат евро, японская иена, швейцарский франк, британский фунт стерлинга. Попытка Пауэлла назвать доллар мировой резервной валютой, с которой ни одна валюта не может конкурировать в этом статусе, — это уже ошибочно, потому что с долларом США в этом статусе конкурирует целый ряд валют. Всё это выглядит очень растерянно. Реакция связана с тем, что ФРС США видит, что ситуация выходит из-под контроля, но ничего не может сделать», — цитирует Гинько RT.

Напомним, ранее Пауэлл заявил, что США не опасается того, что Россия и Китай могут отказаться от доллара. По мнению главы ФРС Америки, страна наладила прекрасные торговые связи с другими государствами и устойчивости доллара ничто не грозит, передает телеканал «360».

4 июня в российском Минфине приняли решение об обнулении доли доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Глава ведомства Антон Силуанов прокомментировал это тем, что настоящее время наблюдается угроза введения новых антироссийских санкций со стороны США, пишут «Известия».