Голикова назвала поездки за границу личной ответственностью туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зарубежные страны не имеют прямых обязательств по оказанию медицинской помощи жителям России, которые заболели на их территории. Российские туристы должны иметь соответствующее страховое обеспечение и понимать, что любая поездка в другие государства – это их личная ответственность. Об этом в среду, 23 июня, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой государства.

- Каждое государство информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры предпринимаются в случае, если путешественник заболел на его территории. В первую очередь, туристам необходимо иметь при себе страховку. Мы с Ростуризмом обращали на это внимание еще в прошлом году. По сутки поездка за границу является личным риском и ответственностью каждого человека, - подчеркнула она.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Татьяна Голикова также призвала россиян сделать прививку как минимум первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции перед поездками за границу.

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