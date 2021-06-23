Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 июня 2021 18:28

Голикова назвала поездки за границу личной ответственностью туристов

Иностранные государства не имеют прямых обязательств по оказанию медпомощи россиянам, заболевшим на их территории
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Голикова назвала поездки за границу личной ответственностью туристов

Голикова назвала поездки за границу личной ответственностью туристов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зарубежные страны не имеют прямых обязательств по оказанию медицинской помощи жителям России, которые заболели на их территории. Российские туристы должны иметь соответствующее страховое обеспечение и понимать, что любая поездка в другие государства – это их личная ответственность. Об этом в среду, 23 июня, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой государства.

- Каждое государство информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры предпринимаются в случае, если путешественник заболел на его территории. В первую очередь, туристам необходимо иметь при себе страховку. Мы с Ростуризмом обращали на это внимание еще в прошлом году. По сутки поездка за границу является личным риском и ответственностью каждого человека, - подчеркнула она.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Татьяна Голикова также призвала россиян сделать прививку как минимум первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции перед поездками за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голикова - Путину: Поездка за границу – личный риск и ответственность человека

Власти надеются сохранить турпоток в Крым (подробности)