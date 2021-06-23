Цена нефти Brent превысила 76$ за баррель впервые с 2018 года. Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла до $76,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:31 по мск.

По состоянию на 17:51 мск рост стоимости приостановился составив $75,77 за баррель, что на 1,28% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз этот показатель цены на нефть марки Brent был зафиксирован в октябре 2018 года.

Дорожает также нефть марки WTI. Ее стоимость поднялась до $73,52 за баррель.

Ранее Минэнерго США опубликовало еженедельный отчет, согласно которому коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю снизились на 7,61 млн баррелей, что по мнению специалистов и стало причиной роста цен на нефть. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3,5 млн баррелей.