Мария Захарова после провокации британского эсминца: Захотите «мирно зайти», стучите Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала ложью заявления Минобороны Великобритании и британского посольства в РФ по инциденту с эсминцем в Черном море.

В среду, 23 июня, представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале напомнила, что сегодня британское министерство обороны и посольство Британии в России опровергли данные о предупредительных выстрелах по своему кораблю, зашедшему в территориальные воды РФ у Крыма, заявив, что «описание этих событий российской стороной является неточным».

При этом журналист «Би-би-си», находящийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в воды России, а также сообщил, что слышал предупредительные выстрелы.

- Кто же врёт: британское минобороны, британский журналист телеканала «Би-би-си» или британское посольство? На этот раз - британское министерство обороны и британское посольство. Ну не всё же британским спецслужбам подставлять «Би-би-си». В Лондоне утратили манеры. Хочется порекомендовать партнерам из Великобритании: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите, - подчеркнула Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам Захаровой, британский посол будет вызван в МИД России из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море. Представитель ведомства отметила, что Москва квалифицирует этот инцидент как грубую провокацию со стороны Великобритании.

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