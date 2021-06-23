МИД предложил дипломатам России и США начать ездить друг к другу «в гости» Фото: REUTERS

Российский и американской сторонам пора отказываться от практики официальных контактов в третьих странах и проводить встречи на своих территориях. Об этом в среду, 23 июня, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.

- Наверное, пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такой работы форму поездок друг к другу «в гости». Россия к этому готова. Мы приглашаем Соединенные Штаты именно так подойти к вопросу, - сказал дипломат в интервью агентству ТАСС.

Сергей Рябков отметил также, что очень важно не затягивать паузу после саммита Россия-США в Женеве, которые прошел 16 июня. Необходимо провести первую встречу делегаций двух государств по стратегической стабильности уже в ближайшие недели. Соответствующие предложения американской стороне уже направлены.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным газеты Financial Times, Ангела Меркель накануне предложила пригласить российского президента Владимира Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза.