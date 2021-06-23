Минобрнауки РФ оценит идею допуска в вузы только привитых студентов

Минобрнауки проработает вопрос по допуску в вузы только привитых студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство науки и высшего образования России проработает вопрос по допуску к очным занятиям в вузах только привитых от коронавирусной инфекции студентов. Об этом в среду, 23 июня, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

- Необходимо обеспечить смешанный формат обучения, в равной степени качество как тех, кто сможет прийти на очные занятия, и тех, кто будет учиться в дистанционном формате. Вопрос не только зачастую желания прививаться или не желания, но есть и медицинские отводы, когда человек по объективным причинам не сможет прийти. В скором времени выработаем и озвучим общую для всех российских вузов позицию, - отметил министр в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил пускать на занятие в столичных высших учебных учреждениях только вакцинированных от коронавируса студентов. Эту идею чуть позже поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.