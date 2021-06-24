Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 23 июня 2021 года

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние здоровья певицы МакSим все еще не обнадеживает фанатов. Артистка с прошлой недели находится в коме, врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Причина болезни - осложнения коронавируса, правда первое время этот диагноз не подтверждался тестами.

Однако, спустя много дней, представители Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) наконец рассказали о ее состоянии, назвав его стабильным.

- Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются, - заявила пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская.

Артистка провела в коме больше пяти суток. Анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев рассказал kp.ru, что медикаментозный сон серьезных негативных последствий не несет. Специалист заявил, что несколько суток "не самый тяжелый случай", но все зависит от состояния здоровья конкретного пациента.

"КП-Афиша" вспомнила историю певицы МакSим. О неудачных романах, потере ребенка, тяжелом ДТП и его последствиях почитать можно здесь.