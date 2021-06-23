Аксенов: Инцидент с британским эсминцем показал, что Крым — это крепость

Британский корабль Defender нарушил госграницу РФ Фото: REUTERS

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя инцидент с британским эсминцем в Черном море, выразил мнение, что Черноморский флот и российские пограничники наглядно доказали, что Крым – это крепость.

«Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым – это крепость. Рубежи России на замке находятся. Понимаем, что Вооруженные силы и ФСБ России по Республике Крым - все готовы выполнить поставленные задачи», - сказал Аксенов в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем в среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря, недалеко от мыса Фиолент. Черноморский флот совместно с пограничниками остановил иностранный корабль и вынудил его экипаж покинуть территориальные воды страны. Команду эсминца предупредили, что что после нарушения границы будет открыт огонь, однако она проигнорировала предупреждение, после чего российский корабль и истребитель выполнили предупредительную стрельбу.