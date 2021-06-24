Денис Проценко: В реанимации Коммунарки 387 пациентов. Среди них нет вакцинированных

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что на сегодняшний день в реанимации лечебного учреждения находится 387 пациентов с коронавирусом, из них более ста человек – на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, три ЭКМО […] Среди них нет вакцинированных», - написал доктор в своем Telegram.

Денис Проценко при этом выразил уверенность в том, что если бы все люди прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось, а конец пандемии наступил бы скорее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главврач «Коммунарки» рассказал, что с декабря 2020 года в его больницу с повторным коронавирусом поступили 23 тысячи пациентов. Он отметил, что 0,6%, или 136 заболевших ранее получили один или оба компонента вакцины от коронавируса, а также посоветовал переболевшим инфекцией сделать прививку через семь – восемь месяцев.