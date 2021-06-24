В Германии посоветовали британским военным не заходить в воды России у Крыма

Инцидент с британским эсминцем около мыса Фиолент
Фото: REUTERS
Британскому эсминцу Defender не следовало заходить в российские территориальные воды, а военным морякам Соединенного Королевства лучше держаться подальше от побережья Крыма, считают читатели немецкого журнала Der Spiegel.
Один из пользователей, комментируя статью о вчерашнем инциденте написал, что подобные провокации «уже несколько десятилетий являются составной частью игры», приведя в пример полеты самолетов британских ВВС в районе Азовского моря. Другой отметил, что между полетами в международном воздушном пространстве и намеренном пересечении границ – большая разница.
Третий поинтересовался, как вели бы себя американцы, если бы российские военные корабли приблизились к берегам США.
Напомним, как писал сайт kp.ru, днем в среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря, недалеко от мыса Фиолент, и покинул российские воды только после предупредительного огня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российская авиация отбомбилась перед британским эсминцем. Чем могла закончиться провокация у берега Крыма
Британский корабль Defender нагло нарушил госграницу РФ и больше чем на 3 километра вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент (подробности).