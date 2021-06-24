В Германии посоветовали британским военным не заходить в воды России у Крыма

Инцидент с британским эсминцем около мыса Фиолент Фото: REUTERS

Британскому эсминцу Defender не следовало заходить в российские территориальные воды, а военным морякам Соединенного Королевства лучше держаться подальше от побережья Крыма, считают читатели немецкого журнала Der Spiegel.

Один из пользователей, комментируя статью о вчерашнем инциденте написал, что подобные провокации «уже несколько десятилетий являются составной частью игры», приведя в пример полеты самолетов британских ВВС в районе Азовского моря. Другой отметил, что между полетами в международном воздушном пространстве и намеренном пересечении границ – большая разница.

Третий поинтересовался, как вели бы себя американцы, если бы российские военные корабли приблизились к берегам США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем в среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря, недалеко от мыса Фиолент, и покинул российские воды только после предупредительного огня.

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