Цены на аренду загородных домов в России выросли на 50%

Особым спросом у арендаторов пользуются загородные дома с бассейном Фото: Иван ВИСЛОВ

За последний год цены на аренду загородных домов в России выросли в полтора раза – на 50%, причем такую тенденцию эксперты отмечали еще в 2020 году, когда спрос на загородное жилье увеличился из-за пандемии коронавируса.

А нынешним знойным летом люди пытаются снять дачу, чтобы уехать за город, поэтому образовался дефицит. Причем особым спросом у россиян пользуются дома с бассейном, но их на рынке аренды почти нет, поэтому многие съемщики покупают каркасные или надувные бассейны.

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал газете «Известия», что в среднем по стране, по сравнению с допандемийным периодом ставки выросли на 50%, но больше всего подорожали дачи на Черноморском побережье — в три, а то и в четыре раза.