Пушков назвал реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем «истерикой»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, назвал такую реакцию Киева «истерикой».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российская авиация отбомбилась перед британским эсминцем. Чем могла закончиться провокация у берега Крыма
Британский корабль Defender нагло нарушил госграницу РФ и больше чем на 3 километра вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент (подробности).