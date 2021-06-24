Пушков назвал реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем «истерикой»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, назвал такую реакцию Киева «истерикой».

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