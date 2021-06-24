Бритни Спирс пытается избавиться от опекунства отца через суд

Бритни Спирс пытается избавиться от опекунства отца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 23 июня, американская певица Бритни Спирс по видеосвязи выступила на очередном заседании суда по делу об опекунстве над ней, попросив судью избавить ее от 13-летней опеки своего отца Джеймса Спирса, который все эти годы распоряжается ее деньгами и пытается контролировать личную жизнь взрослой дочери, передает телеканал CNN.

Звезда пожаловалась, что отцовский контроль постоянно наносит ей душевные травмы, из-за этого она чувствует себя несчастной и даже не может спать.

«Я работаю с 17 лет. Хочу, чтобы опекунство закончилось», - подчеркнула 39-летняя исполнительница, добавив, что готова подать на свою семью в суд.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году Бритни Спирс проиграла суд по лишению ее отца контроля над ее имуществом и осталась под опекой родителя, несмотря на то, что сторона защиты настаивала на отмене опеки.

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