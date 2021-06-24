В Бурятии из-за коронавируса объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля

В Бурятии ввели жесткие ограничения и нерабочие дни из-за коронавируса. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом числа новых заражений коронавирусом в Бурятии власти республики ввели жесткие ограничения на две недели – с 27 июня по 11 июля – и объявили, что в этот период будет режим нерабочих дней.

«Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля», - говорится в сообщении регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Уточняется, что в эти две недели «будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ».

Главная цель ограничений, как пояснили в оперштабе, – «переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», передает ТАСС.

За минувшие сутки в Бурятии выявили 258 новых случаев заражения, всего же с начала пандемии COVID-19 в республике зафиксировано 42435 инфицированных, умерли 1066 больных.