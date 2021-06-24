Советник Байдена встретился с начальником Генштаба армии Израиля

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 23 июня, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с начальником Генштаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран, а также угрозы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе деятельность Ирана в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В частности, советник Джозефа Байдена заверил своего собеседника в том, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать поддержку еврейскому государству в сфере безопасности. По словам Джейка Салливана, Вашингтон «привержен дальнейшему укреплению оборонного партнерства» между странами.

Кроме того, он подтвердил намерение американского лидера не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что администрация Байдена собирается вывести часть войск и военной техники из некоторых стран Ближнего Востока.