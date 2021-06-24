Бывший президент Филиппин Бенигно Акино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на четверг, 24 июня, на 62-м году жизни умер Бенигно Акино – бывший президент Филиппин, который занимал должность главы государства шесть лет, с 30 июня 2010 года по 30 июня 2016 года.

О смерти бывшего филиппинского лидера сообщил медиагруппе ABS-CBN член семьи Акино, отметив, что политик страдал стразу от нескольких серьезных заболеваний. Пока власти республики не выступили с официальным заявлением в связи с кончиной экс-президента.

СПРАВКА «КП»

Бенигно Симеон Кохуангко Акино III (исп. Benigno Simeon Cojuangco Aquino III) родился 8 февраля 1960 года в Маниле. Он является представителем известной филиппинской политической династии.

На президентских выборах, прошедших 10 мая 2010 года, Бенигно Акино баллотировался от Либеральной партии и получил большинство голосов избирателей. В 2016 году пост президента Филиппин занял Родриго Дутерте.