Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах

Япония выразила протест России в связи с военными учениями на Курилах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония выразила России протест из-за масштабных военных учений частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота (ТОФ), которые проводятся, в частности, на двух южных островах Курильской гряды, которые страна Восходящего Солнца считает своими.

Об этом утром в четверг, 24 июня, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като. По его словам, страна внимательно «следит за действиями российских военных на северных территориях» – то есть, на южных Курильских островах.

«23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции», - цитирует заявление Кацунобу Като ТАСС.

Учения проходят на Сахалине и двух островах Курильской гряды Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря. В маневрах принимают участие более десяти тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц боевой техники, в том числе авиация и корабли ТОФ.