Трамп обвинил Китай в уничтожении доказательств утечки коронавируса из лаборатории

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что Пекин уничтожил якобы имевшиеся доказательства распространения коронавирусной инфекции из лаборатории в Ухане.

Экс-глава Белого дома отметил, что с самого начала был уверен в том, что COVID-19 получил распространение из китайской лаборатории. «Мне это казалось более чем очевидным. Я заявлял об этом уже давно. Я считаю, что это, скорее всего, была случайность. Есть те, кто считает, что это не было случайностью», - заявил политик в интервью Fox News.

По его словам, разбирательства для выяснения обстоятельств происхождения нового вируса ничего не даст, поскольку Пекин, вероятно, уже уничтожил огромное количество улик. В связи с этим экс-президент США уверен, что всю правду можно было выяснить только в самом начале расследования, однако тогда у него шла ожесточенная борьба с демократами, которые не давали ему провести такое расследования.

Трамп подчеркнул, что сейчас версия о виновности Пекина становится все более популярной в США.

Напомним, ранее группа экспертов от Всемирной организации здравоохранения отправилась с экспедицией в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. В докладе лабораторное происхождение вируса назвали «крайне маловероятной».

Однако в США и еще 13 странах с недоверием отнеслись к таким результатам, отметив, что нужно «независимое расследование», а многие американские политики заявляли о лабораторном происхождении. Кроме того, позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что вероятность лабораторной утечки SARS-CoV-2, по его мнению, существует. После этого китайский вирусолог опровергла сообщения об утечке вируса из лаборатории в Ухане.