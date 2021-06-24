Последние новости на утро 24 июня 2021: Журналист ВВС рассказал, что британский эсминец специально вошел в воды России

«КП» – о последних новостях на утро 24 июня 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 24 июня 2021 года. Британский эсминец Defender специально вошел в воды России, сообщил корреспондент BBC Джонатан Бил, который находился на борту корабля во время инцидента. По словам журналиста, когда эсминец приближался к южной оконечности Крыма, его системы вооружения были уже заряжены, а «капитан настаивал, что ему нужен был только безопасный проход по международно признанному судоходному пути».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая ранее выступала против вакцинации детей и подростков от коронавируса, изменила свою позицию по этому вопросу. ВОЗ впервые признала, что антиковидные вакцины можно применять для профилактики заболевания COVID-19 у несовершеннолетних.

К слову, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, как нужно себя вести после первого укола вакцины против коронавируса, пока человек не получил вторую дозу препарата. Специалист дал три главных совета о том, что нужно и чего нельзя делать в этом промежутке времени.

С 1 июля 2021 года россияне смогут обратиться в Пенсионный фонд за двумя новыми пособиями: рассчитывать на федеральные выплаты могут неполные семьи с детьми и женщины, которые ждут ребенка. «КП» напоминает, кому положены деньги и как их оформить.

Тем временем заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе своего выступления на конференции «Ренессанс капитала» накануне заявил, что новый кризис неизбежен, однако Центробанк располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай.

На чемпионате Европы-2020 подходит к завершению групповой этап, после которого станут известны команды-счастливчики плей-офф турнира. Уже сейчас известны 12 участников 1/8 финала.

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