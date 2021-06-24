Украинский политолог считает стратегический диалог России и США «плохим знаком» для Киева Фото: REUTERS

Стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном является «плохим знаком» для Киева. Такое мнение в своей статье для издания «Главред» выразил украинский политолог, бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Экс-депутат напомнил, что ранее пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил о подготовке Вашингтоном проведения стратегического диалога с Москвой, который также затронет и Киев. По словам Черновола, без дополнительных комментариев с американской стороны, которых пока так и не поступило, это заявление вызывает непонимание.

По его словам, такой стратегический диалог приведет к достижению договоренностей, удовлетворяющих обе стороны, и такого диалога не должно быть между странами, «занимающими диаметрально противоположные позиции».

Украинский политолог также надеется, что в ближайшее время Вашингтон даст какое-то дополнительное объяснение, но, тем не менее, он сделал вывод, что подобные заявления говорят о том, что две стороны достигли возможных точек компромисса, в которых Киев «выглядит средством размена».

Как пишет бывший депутат, в «любом случае» подобные заявления являются «плохим знаком» для Киева, который сейчас, «вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров».