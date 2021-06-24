МВД начало применять систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство внутренних дел начнет применять в нескольких российских регионах новую систему для распознавания граждан, а также их автомобилей. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика системы Ntechlab Андрей Теленков.

По его словам, система Ntechlab является платформой мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая лица и силуэты прохожих и машин. Теленков сообщил, что система уже применяется в пяти российских регионах, при этом не уточняя, о каких именно субъектах идет речь.

Представитель Ntechlab пояснил, что алгоритм при распознавании внешне похожих лиц учитывает такие признаки, как их рост, растительность на лице, а также походка и аксессуары, такие, как, например очки или шляпа.

«В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью», - приводит ТАСС его словам.

Кроме того, гендиректор компании уточнил, что алгоритм позволяет идентифицировать машины с камер, «где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», определяя его марку, цвет, а также другие отличительные признаки.

Напомним, в метро Москвы до конца 2021 собираются запустить оплату проезда при помощи системы сканирования лица, так называемого Face Pay.