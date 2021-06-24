В России стали реже обворовывать квартиры, но выросла киберпреступность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России увеличился уровень преступности. Показатели за пять месяцев 2021 года хоть и незначительно, но пошли вверх в сравнении с тем же периодом 2020 года.

В 44 субъектах страны кривая преступности пошла вверх, а в 41 – снизилась. В целом по стране с января по май зафиксировано 845,7 тыс. преступлений, что на 1,6% больше, чем годом ранее. При этом в общей массе тяжких нарушений Уголовного кодекса стало больше. Таковы данные правовой статистики МВД.

Преступники нанесли ущерб почти в 200 млрд рублей. Больше половины всех уголовных дел связана с хищением (52,4%). Уровень мошенничеств вырос на 10%, а число квартирных краж уменьшилось на 22,6%.

Стражи порядка чаще изымали оружие (12,1 тыс.), а число преступлений с его применением превысило 2 тысячи.

Треть от всех деяний совершили люди в алкогольном или наркотическом опьянении, а на несовершеннолетних пришлось 3%.

Основной рост пришелся на киберпреступность и преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Увеличение составило почти 26%.

С каждым месяцем доля этих нарушений становится все больше. В 2021 годом около трех четвертей от общего их числа связаны с кражами и мошенничествами, а без малого четверть — с незаконным оборотом наркотиков (дистанционный сбыт наркотиков и т.п.). С помощью мобильного телефона было совершено каждое 10-е в стране преступление, а с помощью интернета — каждое шестое, сообщает газета «Известия».

Ранее аналитики составили портрет потенциальной жертвы кибермошенников. Это мужчины средних лет, проживающие в центральных регионах России. Они чаще всего попадаются на уловки кибермошенников, сообщает телеканал "360".