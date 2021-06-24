Хоккеист Брейден Пойнт обновил бомбардирский рекорд «Тампа-Бэй» в плей-офф НХЛ Фото: REUTERS

Шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой «островитян» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» голом отличился канадский форвард Брейден Поинт, что позволило ему продлить голевую серию в этом розыгрыше до девяти игр. Кроме того, он установил клубный бомбардирский рекорд в Кубке Стэнли, став первым игроком в истории «Тампы», который смог совершать результативные действия в девяти матчах подряд в плей-офф.

Это также 14-я шайба Брейдена Поинта в нынешнем плей-офф, что является повторением личного рекорда, установленного в прошлом сезоне. Таким образом канадский форвард повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ, которые также по два раза за свою карьеру добирались до отметки в 14 голов в Кубке Стэнли. Рекорд принадлежит Яри Курри, который четыре раза забивал не менее 14 шайб в плей-офф. Следом идет Майк Босси, забивший три раза не менее 14 шайб.