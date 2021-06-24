Врач-иммунолог предупредила об опасности кишечных инфекций в жару Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач предупредила об опасности кишечных инфекций из-за жары. Их могут спровоцировать молочные и мясные продукты. Эта пища очень быстро портится и ее обязательно хранить в холодильнике.

Не менее бдительного отношения требуют к себе блюда, которые прошли термическую обработку, например, супы, каши. Они тоже должны находиться в холодильнике.

А вот свежие овощи на жаре хранятся лучше, чем те, которые потушили или запекли.

Важно помнить, что инфекция после употребления испорченных продуктов начинается не сразу, а после того, как пища уже всосалась и на нее начал реагировать кишечник.

- При первых признаках отравления нужно пить много воды и принять активированный уголь или «Энтеросгель», - комментирует телеканалу «360» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

А вот препараты, закрепляющие стул под запретом. Главное употреблять нужный объем воды, так как любая кишечная инфекция всегда опасна обезвоживанием.

Тем временем, синоптики не исключают, что жаркая погода сохранится до конца июня. Такая же аномальная жара сейчас во многих других регионах: даже в Якутии, за полярным кругом, температура держится в районе 33 градусов.

Причина в мощном высоком антициклоне, который называется «блокирующий». В 2010 году аналогичный циклон удерживал жару в центральной части страны два месяца. В связи с этим синоптики не исключают, что аномально высокие температуры могут еще долго "радовать" россиян, сообщает газета "Известия".