Минобороны РФ заявило об иностранной авиации в районе российских учений в Тихом океане Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Иностранная боевая авиация активно действовала в районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России в четверг, 24 июня, отметив, что в ходе учений применялись средства аэрозольной маскировки.

«В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки», - говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в министерстве, применяемая маскировка мешала иностранным военным определить тип корабля, а также точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.

Учения проходили в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль юго-восточнее Курил в период с 7 по 24 июня. В них принимали участие свыше 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения Тихоокеанского флота, в том числе флагман флота ракетный крейсер «Варяг», а также фрегат «Маршал Шапошников». Кроме того, в учениях была задействована авиация.