ТюмГУ назван кузницей кадров для нефтегазовой индустрии

Фото: предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

На конференции «Мы в будущем», которую традиционно проводит «Газпром нефть», ТюмГУ по итогам работы в 2021 году стал победителем в номинации «Кузница кадров». Награда присуждена за стабильно высокие показатели подготовки квалифицированных специалистов для индустриальных компаний и подписана председателем правления, генеральным директором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым.

Иван Романчук, ректор ТюмГУ:

- Для ТюмГУ одним из наиболее значимых индустриальных партнеров, без сомнения, является «Газпром нефть». Компания плотно вовлечена в учебный процесс в рамках нефтегазового направления, включая HSE (производственная безопасность), оказывает неоценимую помощь в развитии профильного подразделения университета – Политехнической школы. Это взаимодействие формирует не только технические навыки, но и личностные, а также знакомит с современными организационными практиками и принципами проектного управления. Все это дает очевидные плоды – наши выпускники выигрывают значимые соревнования в масштабах страны, зачастую занимая большую часть пьедестала, а главное – востребованы в компании и быстро становятся частью коллектива.

Напомним также, что с 2020 года Тюменский госуниверситет входит в «Лигу вузов «Газпром нефти».

Фото: предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

III образовательная конференция «Мы в будущем» объединила бизнес, вузы и экспертов в сфере образования. Речь шла о повышении качества подготовки профессионалов будущего в условиях цифровой трансформации и постоянных изменений. Основное внимание было уделено командному взаимодействию.

На стратегической сессии в рамках конференции руководители вузов, в их числе ректор ТюмГУ Иван Романчук, и топ-менеджеры «Газпром нефти» обсудили взаимодействие бизнеса и высших учебных заведений, рассмотрели результаты групповой работы и наметили новые направления сотрудничества.