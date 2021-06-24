Создатель "Глаза Бога" рассказал, о чем нельзя писать в соцсетях Фото: REUTERS

Создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов перечислил запретные темы для социальных сетей.

Эксперт напомнил, что с марта текущего года любые данные, оставленные гражданами в соцсетях, стали их персональными данными, поэтому закон дает им право в любой момент потребовать остановить их распространение. Тем не менее у закона есть и обратная сторона, поскольку любое неосторожное высказывание может повлечь за собой серьезную ответственность, а все написанное в сети может быть использовано против пользователя.

«Сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы», - приводит слова специалиста агентству «Прайм».

Как отмтеил Антипов, все данные будут храниться в сети не менее трех лет, при этом анонимность невозможно будет сохранить даже при изменении имени и фамилии, а все привязанные к вам аккаунты можно найти по номеру телефона.

Специалист сообщил, что самые распространенные темы, неосторожные высказывания по которым могут вызвать проблемы, это религия, политика, теории заговора, секс-меньшинства, гендерная идентификация, феминизм и бодипозитив. Антипов советует пользователям всегда помнить о том, что интернет хранит все и никогда ничего не забывает.