Метеоролог: жара в европейской части России сохранится как минимум до конца июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномально жаркая погода в европейской части России, судя по всему, не думает заканчиваться. Еще вчера синоптики давали обнадеживающие прогнозы, что к предстоящим выходным температура воздуха начнет снижаться до комфортных + 25…+28 тепла. Но, видимо, у природы свои планы.

Процессы, происходящие в атмосфере, указывают, что похолодания ждать не стоит. Над европейской частью страны остановился высокий «блокирующий» антициклон. Он препятствует западно-восточному переносу воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго.

- Именно так было летом 2010 года. Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд, - рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Аномальная жара стоит даже в Якутии, там несколько дней подряд фиксируется +33 градуса тепла. Стоит подчеркнуть, что такая погода стоит в Арктике, за полярным кругом. Несмотря на то, что для Якутии характерен резко-континентальный климат: зимой очень холодно, летом очень жарко, подобная продолжительная жара не свойственна региону.

- В разы возрастает опасность пожаров, тундра легко воспламеняется, а тушить огонь там некому. Погибнет все живое, - указал на опасность метеоролог.

Врачи советуют не находиться на солнце, а если необходимо выйти на улицу — надевать головной убор. Если на улице вы почувствовали дискомфорт, стоит найти укрытие и переждать в тени, чтобы избежать перегрева. В такие дни лучше сократить количество физической активности, - сообщает телеканал "360".