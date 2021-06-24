Госдеп обеспокоен влиянием России в Ливии Фото: REUTERS

Влияние России на события в Ливии имеет геополитические последствия для Соединенных Штатов, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

По его мнению, Москва распространяет свое влияние на «южном фланге» НАТО – в странах Африки к югу от Сахары. Представитель Госдепа отметил, что Ливия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа, и это все еще влияет на мировую экономику, сообщается на сайте ведомства.

Как считает сотрудник Госдепа, Ливия может стать «очередным неуправляемым пространством», в котором террористы смогут действовать совершенно безнаказанно.

Напомним, Москва неоднократно заявляла о том, что в Ливии нет российских военных. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что обвиняющие Россию в отправке своих военных в Ливию, как раз имеют военное присутствие в этом государстве, причем не только в лице частных военных компаний.